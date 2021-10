RB-Trainer Marsch fordert gegen Freiburg «beste Leistung»

«Am Samstag ist ein sehr wichtiges Spiel für uns, der Respekt für Freiburg ist sehr, sehr hoch. Wir brauchen diesen Sieg, und wir brauchen die beste Leistung der Saison», sagte Marsch.

Obwohl der Verein in der Länderspielpause ein Dutzend Nationalspieler abstellen musste und somit kaum Training vor dem Bundesligaspiel an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Breisgau möglich war, sieht Marsch darin keinen Nachteil. «Ich finde es mehr als Vorteil, dass wir so viele Spieler in den Nationalteams haben, denn somit haben wir viel Qualität in der Mannschaft», betonte der US-Amerikaner.

Entwarnung gab Marsch bei Christopher Nkunku und Nordi Mukiele, die das Training tags zuvor abbrechen mussten. «Beide sind bereit für Samstag», meinte Marsch, der die leicht erkälteten Kevin Kampl und Yussuf Poulsen individuell trainieren ließ. Brian Brobbey fällt mit seinen Oberschenkel-Problemen vielleicht nur eine Woche aus. Dann erwartet Marsch auch Dani Olmo im Mannschaftstraining zurück. Nationalspieler Marcel Halstenberg unterzieht sich einem kleinen Eingriff im Knie und fällt mindestens zwei Wochen aus.

Von den insgesamt zehn Bundesliga-Duellen gegen Freiburg hat RB sechs gewonnen, zuletzt im März mit 3:0 im fremden Stadion. «Die Mannschaft hat nicht nur diese Saison stark gespielt, sie ist klar, eine gute Gruppe und immer gefährlich bei Standards», meinte Marsch über den Tabellen-Dritten. Besonders angetan war er aber von Kollege Christian Streich: «Streich ist ein Super-Trainer, ich mag auch seine Pk's.»