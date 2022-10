Rolfes über Bayer-Coach Alonso: «Sehr angenehmer Typ»

Die Spieler würden dem einstigen Weltklasse-Fußballer «natürlich aufmerksam zuhören», sagte Rolfes bei Sky. Vor allem im Umgang mit den jungen Profis beweise der 40-Jährige «viel Gefühl, viel Qualität» und bringe die «Erfahrung aus seiner eigenen Karriere» ein.

Der frühere Welt- und Europameister sei ein «sehr angenehmer Typ» und im Umgang «unkompliziert», verriet Rolfes - doch an Ehrgeiz mangele es Alonso nicht: «Er weiß, was er will, worauf er sich konzentriert.» Schon nach wenigen Trainingseinheiten habe der Nachfolger des freigestellten Gerardo Seoane «einen guten Input in die Mannschaft gebracht», lobte der Geschäftsführer: «Aber wir haben noch viel Arbeit vor uns.»