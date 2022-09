Rose lobt nach erstem Sieg mit RB Leipzig Vorgänger Tedesco

«Domenico ist Pokalsieger geworden, hat eine Top-Rückrunde gespielt, sich für die Champions League qualifiziert - dementsprechend hat er Großes geleistet für den Verein», sagte Rose nach dem 3:0 gegen Borussia Dortmund bei Sky. «Jetzt ist es nun mal so, dass in unserem Geschäft Konstellationen entstehen, wo es nicht weitergeht, das habe ich auch erlebt.» Damit spielte Rose auf sein etwas überraschendes Ende als BVB-Trainer im Sommer an.

Es habe damals «nicht mehr gepasst», sagte Rose. «Ich musste gehen, für mich geht das Leben aber auch weiter. Ich habe mit den Jungs jetzt geredet, ich habe einen tollen Draht zu vielen im Trainerteam, ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu Edin. Ich wünsche dem BVB, Edin und den Jungs alles Gute», sagte er zum Aufeinandertreffen mit seinem Ex-Club und dem aktuellen BVB-Coach Edin Terzic.