SC Freiburg verlängert mit Verteidiger Keven Schlotterbeck

Der 25-Jährige war in Freiburg bisher meist nicht über die Rolle eines Ergänzungsspielers hinausgekommen. Der ältere Bruder von Nationalspieler Nico Schlotterbeck kam 2017 nach Freiburg und feierte im Februar 2019 sein Profidebüt. In der Saison 2019/2020 verlieh ihn der Sport-Club an den Ligakonkurrenten Union Berlin. In der Bundesliga kommt Schlotterbeck bislang auf insgesamt 68 Einsätze.