„Eines kann man ihm nicht vorwerfen“: Warum Schalke an Kramer festhält

Wieder kassierte Schalke 04 am Freitagabend eine klare Niederlage, verlor in der heimischen Veltins-Arena mit 0:3 gegen 1899 Hoffenheim. Eine gewisse Entwicklung aber sah die Schalker Führungsriege – und hält vorerst an Trainer Frank Kramer fest.

Ganze 50 Minuten waren seit Abpfiff vergangen, als Frank Kramer am Freitagabend in den Katakomben der Veltins-Arena zur Pressekonferenz erschien. Nach dem 0:3 gegen 1899 Hoffenheim hatte der Coach des FC Schalke 04 seine Mannschaft erstmal in der Kabine zusammengeholt. Dann aber setzte sich Kramer ans Mikrofon und sprach los. Über das Spiel, die bittere Niederlage, die tollen Fans. Ruhig und aufgeräumt, wie man es vom 50-Jährigen gewohnt ist. „Ich bin genauso enttäuscht, wie die Jungs, die in der Kabine sitzen“, meinte er. Nur zu seiner persönlichen Situation, ob er als Trainer wohl weitermachen dürfe, könne er nichts sagen. „Denn es ist halt einfach nicht mein Thema.“

Stimmt natürlich, es ist das der Schalker Führungsriege – und die räumte ihrem Coach am Samstagmorgen eine weitere Schonfrist ein. Auch am Dienstag, wenn es in der zweiten Runde des DFB-Pokals erneut gegen Hoffenheim geht, wird Kramer an der königsblauen Seitenlinie stehen. Eine überraschende Entscheidung – galt die Bundesligapartie doch als eine Art Endspiel für den Coach des Kellerkinds.

Reaktion der Mannschaft war da

„Für mich persönlich war wichtig, dass ich eine Reaktion der Mannschaft sehe“, sagte Schalkes Sportchef Rouven Schröder nach der Partie. „Und ich muss ehrlich sagen: die war da“. Tatsächlich konnte man den Schalkern nach dem blamablen 0:4 in Leverkusen eine gewisse Entwicklung nicht absprechen. Auf das frühe Elfmetergegentor durch Robert Skov reagierten die Gastgeber gut, versuchten vorne auch mal früh zu pressen und hätten in den ersten 45 Minuten nicht nur einmal treffen können.

Besonders die von Kramer neu in die Startelf geworfenen Alex Král und Florent Mollet überzeugten. Král sorgte im Mittelfeld immer wieder für Ballgewinne, der Franzose Mollet hatte mit seinem Pfostentreffer nach 30 Minuten die beste Chance der ersten Halbzeit. Warum er erst am zehnten Spieltag von Beginn an zum Zuge kam, scheint rätselhaft. Kramers Erklärung klang so: „Er ist natürlich ein guter Kicker, aber er kommt aus einer anderen Liga und spricht eine andere Sprache. Eine gewisse Zeit braucht so ein Junge, um sich an die Abläufe zu gewöhnen.“

Mindestens zwei Nackenschläge zu viel

Bis zur zweiten Minute der Nachspielzeit im Abschnitt eins machte Schalke eines seiner besten Saisonspiele. Dann aber erhöhte Hoffenheims Georginio Rutter nur Sekunden vor dem Halbzeitpfiff nach einem Konter. „Das haben wir ganz schlecht verteidigt“, sagte Schalkes Angreifer Simon Terodde. Und auch Schröder wusste: „Das Tor darf in der Form nicht fallen.“ Als Skov nach Wiederanpfiff einen weiteren Schalker Pfostentreffer mit dem Elfmeter zum 0:3 konterte, war das mindestens ein Nackenschlag zu viel für die Knappen. „Das sind bittere Momente – gerade wenn du unten stehst“, sagte Schröder.

Und doch konnte man zwischen den Zeilen des Sportchefs schon direkt nach der Partie erahnen, dass Kramer eventuell eine weitere Chance bekommen könnte. „Eins ist klar, Frank ist ein Kämpfer“, sagte Schröder am DAZN-Mikrofon. „Ich weiß, dass er alles tun wird, damit die Mannschaft erfolgreich ist. Wir haben eine schlechte Phase, aber eins kann man Frank nie vorwerfen: Dass er nicht alles gibt.“

"Wenn ich darüber spreche, kriege ich Gänsehaut"

Zur Wahrheit aber gehört auch: Groß nach unten konnte die Leistung nach der Klatsche im Rheinland gar nicht mehr gehen. „Da muss man ehrlich sein: Eine Steigerung war auch nicht schwer nach dem Leverkusen-Spiel“, stellte Keeper Alexander Schwolow klar. Zudem hat Königsblau bei Heimspielen immer die eigenen Fans in der Hinterhand. Nach Abpfiff hagelte es zwar auch Pfiffe und vereinzelte „Kramer-raus“-Rufe, vor allem aber boten die 57 000 wieder einmal einen mächtigen Rückhalt und wurden von allen Seiten gelobt. „Unfassbar gut. Allein, wenn ich darüber spreche, kriege ich Gänsehaut“, sagte Kramer. „Ein riesengroßes Privileg“, wusste Terodde.

Beim Auswärtsspiel in Sinsheim aber werden die Voraussetzungen am Dienstagabend (20.45 Uhr) wieder andere sein. Sollte dort keine klare Trendwende erkennbar sein, wird der Aufsteiger wohl die Notbremse ziehen. Und so gilt eines nach wie vor für Frank Kramer: Endspiel Hoffenheim.