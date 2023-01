Stürmerstar Mané beim FC Bayern wieder im Lauftraining

Mané hatte Anfang November einen Sehnenriss am rechten Wadenbeinköpfchen erlitten und verpasste deshalb auch die WM in Katar. Die Münchner hoffen, dass der 30-Jährige bis zum Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League am 14. Februar bei Paris Saint-Germain wieder einsatzbereit ist.

Manés Landsmann Bouna Sarr (30) absolvierte eine individuelle Einheit. Nach seiner Knie-Operation Mitte September konnte der Außenverteidiger «erneut intensiver mit dem Ball trainieren und auch schon wieder Flanken schlagen», wie es hieß.