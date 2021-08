Stuttgarts Sosa für Kroatiens Nationalmannschaft nominiert

Außenverteidiger Borna Sosa vom VfB Stuttgart ist nach seinem gescheiterten Wechsel zum Deutschen Fußball-Bund (DFB) für Kroatiens A-Nationalteam nominiert worden.

Der 23-Jährige ist einer von 25 Spielern für die drei WM-Qualifikationsspiele der Kroaten im September, wie der Verband mitteilte.

Sosa, der vor einigen Monaten in Deutschland eingebürgert wurde, hatte ursprünglich erklärt, für die deutsche Nationalmannschaft spielen zu wollen. Ein Verbandswechsel scheiterte jedoch letztlich an den Statuten des Weltverbandes FIFA. Anschließend entschuldigte er sich und bezeichnete seinen Versuch als «falsch», was wohl auch zur jetzigen Nominierung durch Nationaltrainer Zlatko Dalic führte. Sosa war am vergangenen Wochenende stark in die neue Bundesliga-Saison gestartet und hatte bei Stuttgarts 5:1-Sieg gegen die SpVgg Greuther Fürth drei Tore vorbereitet.

Neben dem Linksfuß stehen auch die Bundesliga-Profis Josko Gvardiol (RB Leipzig) und Andrej Kramaric (TSG 1899 Hoffenheim) im Aufgebot. Der WM-Zweite tritt Anfang September in Russland, der Slowakei sowie gegen Slowenien an.