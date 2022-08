Terzic-Comeback geglückt! BVB siegt schmeichelhaft gegen Bayer

Spiel eins für Borussia Dortmund unter Trainer-Rückkehrer Edin Terzic - und gleich auch der erste Sieg. Die Schwarzgelben setzten sich am Samstagabend schmeichelhaft mit 1:0 (1:0) gegen Bayer Leverkusen durch.

Terzic baute bei seinem Bundesliga-Comeback als BVB-Trainer auf zwei Neuzugänge in der Startelf: Nico Schlotterbeck (SC Freiburg, 20 Millionen Euro) und Karim Adeyemi (RB Salzburg, 30 Millionen). Ein zentraler Auftrag für Terzic liegt auf der Hand, er muss die Dortmunder Defensive stabilisieren. 52 Gegentreffer gab's in der Vorsaison, alleine acht davon gegen Bayer Leverkusen. Der richtige Gegner also, um den neuen BVB gleich zum Auftakt einem Stresstest zu unterziehen?

Kurioses Tor sorgt für BVB-Führung

Es ging jedenfalls gleich in die Vollen, Leverkusen presste hoch und Dortmund hatte anfangs so seine Problemchen damit, stellte sich aber schnell auf die Gangart der Gäste ein. Adeyemi steckte geschickt auf Thomas Meunier durch, die Flanke fand keinen Abnehmer (6.). Und bei nächster Gelegenheit klingelte es dann: Jude Bellingham luchste dem Pirouetten drehenden Jonathan Tah das Leder ab, Youssoufa Moukoko legte von links scharf vorher und fand Adeyemi. Dessen Abschluss erwischte Leverkusen-Keeper Lukas Hradecky zwar noch, aber der Ball trudelte gen Tor. Marco Reus stocherte ihn schließlich zum 1:0 über die Linie (13.).

Die nächste bittere Pille für Bayer folgte. Robert Andrich musste unmittelbar nach dem BVB-Tor verletzt runter. Leverkusen hatte zur Halbzeit zwar hauchdünn mehr Ballbesitz zu verzeichnen, es dauerte aber, bis die Gäste gefährlich wurden. Nach Fehlpass von Raphael Guerreiro lief mal ein Konter, Patrik Schick feuerte am Ende aber knapp links vorbei (20.).

Dortmund schaltete immer wieder blitzschnell um, vor allem Leverkusens Außenverteidiger Jeremie Frimpong und Piero Hincapie hechelten gegen die BVB-Flügel oft nur hinterher. So auch, als Guerreiro Reus auf die Reise schickte, Letzterer aber knapp rechts verzog (20.). Auch Terzic musste dann verletzungsbedingt wechseln, Adeyemi hatte es erwischt - wohl am linken Sprunggelenk.

Leverkusen dreht auf, Dortmund im Glück

War bis dahin von Leverkusens Offensivtempo wenig zu sehen, zündete Moussa Diaby in Minute 35 umso sehenswerter den Turbo. Drei Dortmunder umkurvte er, der anschließende Pass aber ging zum Gegner. Der BVB war zunehmend defensiv gefordert: Erst rettete Mahmoud Dahoud nach Schlotterbecks Fehlpass per Grätsche in höchster Not vor dem eigenen Sechzehner gegen Schick (42.), dann klärte Meunier Karim Bellarabis scharfe Hereingabe (44.).

Hälfte zwei hätten die Schwarzgelben um ein Haar mit einem Paukenschlag eröffnet: Donyell Malen fummelte sich links im Sechzehner durch, der für Adeyemi gekommene Thorgan Hazard schloss wenige Meter vor dem Tor zu zentral - und damit genau auf Hradecky - ab (50.). Leverkusens aber knüpfte schnell an die Schlussphase des ersten Durchgangs an. Schick feuerte aus 20 Metern aufs Tor, Gregor Kobel ließ den Ball prallen und Exequiel Palacios köpfte zum 1:1 ein (53.) - denkste. Die Fahne des Schiedsrichterassistenten ging hoch, zu Recht wie der Video-Check zeigte. Also alles beim Alten, 1:0 für den BVB.

Kobel siegt im Privatduell gegen Schick

Das ehemalige Westfalenstadion wurde lauter in diesen Minuten, merkte womöglich, dass die Truppe auf dem Rasen die Unterstützung jetzt brauchte. Aber wieder tauchte Bayer brandgefährlich vorne auf: Diabys präzise Flanke aus dem rechten Halbfeld erwischte Schick volley, doch Kobel parierte stark (63.). Es entwickelte sich ein Privatduell zwischen Bayer-Stürmer und BVB-Keeper. Die nächste Episode? Folgte in Minute 68. Leverkusen griff über links an, Joker Sardar Azmoun legte fein zurück, doch Schick scheiterte an Kobels überragender Fußabwehr.

Die Spielkontrolle hatte der BVB da längst abgegeben. Die knappe Führung war äußerst schmeichelhaft. Immer wieder gestikulierte Terzic in Spielunterbrechungen, gab seinem Team Anweisungen. Mats Hummels berief eine Dreierrunde mit Julian Brandt und Meunier ein. Die Dortmunder ackerten - keine Frage. Jeden gewonnenen Zweikampf bejubelte die Mehrzahl der 81.365 Zuschauer. Weil auch Schlotterbecks Eigentor wegen einer Leverkusener Abseitsstellung zuvor nicht zählte (80.), feierte der BVB einen Dreier der Marke Arbeitssieg. Bei dem in der Nachspielzeit auch noch Bayer-Schlussmann Hradecky wegen eines Handspiels außerhalb des Strafraums die Rote Karte sah.

Eine echte Antwort auf das 6:1 der entfesselten Bayern in Frankfurt am Vorabend blieb Dortmund schuldig - stören dürfte das aber kaum einen. Das Terzic-Comeback ist geglückt. Auch wenn noch eine Menge Arbeit vor dem 39-Jährigen liegt.

BVB: Kobel - Meunier, Hummels, Schlotterbeck, Guerreiro (84. Wolf) - Dahoud, Bellingham - Reus - Adeyemi (23. Hazard), Moukoko (69. Brandt), Malen (84. Can)

Leverkusen: Hradecky - Frimpong, Tah, Tapsoba, Hincapie (79. Bakker) - Demirbay (66. Azmoun), Andrich (13. Aranguiz) - Bellarabi (46. Hlozek), Palacios (79. Amiri), Diaby - Schick

Tor: 1:0 Reus (9.)

Rote Karte: Hradecky (Handspiel außerhalb des Strafraums, 90.+2)