Trio um Kruse nimmt Training bei Union Berlin auf

Max Kruse ist wieder in das Union-Training eingestiegen.

Der Stürmerstar absolvierte wenige Stunden nach der Landung in Berlin wie Offensivkollege Kevin Behrens und Neuzugang Dominique Heintz die erste Übungseinheit im neuen Jahr. Kruse kehrte erst kurzfristig aus Florida zurück. Am Vortag hatte das Trio noch mit Erlaubnis von Trainer Urs Fischer beim Jahresauftakt der Eisernen zur Vorbereitung auf die Rückrunde in der Fußball-Bundesliga gefehlt.

Union Berlin geht als Tabellen-Siebter mit Chancen auf eine erneute Europapokal-Qualifikation in die zweite Saisonhälfte. Zum Auftakt steht am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) das Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen an.