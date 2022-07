U21-Kapitän Burkardt bekräftigt Verbleib in Mainz

«Der aktuelle Stand ist, dass ich bei Mainz bleibe und die Saison hier auf jeden Fall spielen werde», sagte der 22-Jährige nach übereinstimmenden Medienberichten im Trainingslager der 05er in Grassau. Über die Gerüchte, wonach der englische Club Newcastle United eine Verpflichtung anstrebe, wundert sich Burkardt nach eigener Aussage. «Weil ich davon selbst nichts weiß und es mich auch gar nicht interessiert.»

Burkardt hat in der abgelaufenen Spielzeit elf Treffer in der Bundesliga erzielt und könnte für die WM in Katar (21. November bis 18. Dezember) ein Kandidat für Bundestrainer Hansi Flick sein. Sein Vertrag in Mainz läuft bis zum 30. Juni 2024, Burkardts Marktwert wird auf etwas weniger als 20 Millionen Euro taxiert.