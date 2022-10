Union dreht Spiel in letzter Sekunde und bleibt Erster

In letzter Sekunde: Union Berlin hat dank zweier später Tore die Tabellenspitze in der Bundesliga zurückerobert und bleibt im Stadion An der Alten Försterei in der Liga in dieser Saison ungeschlagen.

Die Köpenicker besiegten das verletzungsgeplagte Team von Borussia Mönchengladbach mit 2:1 (0:1). Vor 22 012 Zuschauern und Zuschauerinnen hatte Nico Elvedi die Gäste in der 33. Minute in Führung gebracht. Kevin Behrens (79.) und Danilho Doekhi (90.+7) drehten die Partie für die Eisernen nach einer furiosen Schlussviertelstunde der Gastgeber. Quasi mit dem Schlusspfiff köpfte der Verteidiger das Siegtor.

Union sprang mit dem Sieg in der Tabelle wieder einen Punkt vor Serienmeister Bayern München, der am Samstag gegen den FSV Mainz 05 (6:2) vorgelegt hatte. Der Hauptstadtclub steht seit dem sechsten Spieltag an der Spitze der Liga. Durch den zweiten Sieg in Folge, drei Tage nach dem 1:0 in der Europa League gegen Sporting Braga, gehen die Berliner mit Rückenwind in das entscheidende Gruppenspiel um den Einzug in die K.-o.-Runde am Donnerstag bei Royale Union Saint-Gilloise (21.00 Uhr/RTL+).

Die Fohlen unter Daniel Farke verpassten es, zumindest vorübergehend auf einen Europapokalplatz zu springen und stehen im Tabellen-Mittelfeld. Die Gladbacher sind in der Liga seit drei Spielen sieglos.

Für den Gladbacher Verteidiger Marvin Friedrich war es die erste sportliche Rückkehr an seine ehemalige Wirkungsstätte. Der Unioner Aufstiegsheld, der im Januar aus Berlin an den Niederrhein gewechselt war, wurde vor dem Spiel geehrt und wie in Köpenick üblich von den Fans als «Fußballgott» gefeiert.

Personalnot bei Gladbach

Während Fischer aus dem Vollen schöpfen konnte und seine Mannschaft nur auf zwei Positionen veränderte, musste Farke erneut zahlreiche Spieler ersetzen. Die Gastgeber kontrollierten die Anfangsphase. In der siebten Minute legten sich die Unioner den Gegner mit ruhigem Passspiel zurecht. Janik Haberers Schuss aus guter Position wurde abgeblockt.

Die Elf vom Niederrhein wurde mit einem Freistoß von Alassane Plea aus zentraler Position erstmals gefährlich (23.). Union-Keeper Frederik Rönnöw holte den Ball aus dem Winkel. Kurz darauf fälschte Sheraldo Becker einen Schuss von Rani Khedira ins Tor der Gäste ab (29.), berührte den Ball aber deutlich mit der Hand. Das Tor zählte nicht.

Die Gladbacher kamen nun besser in die Partie. Union tat sich schwer, in den Strafraum zu kommen. Die meisten Abschlüsse kamen aus der zweiten Reihe. Dazu nutzten die Gäste ihre Schnelligkeit, vor der Fischer gewarnt hatte. Nathan N'Goumou zwang Unions Bundesliga-Debütant Timoteusz Puchacz mit hartem Anlaufen dazu, den Ball zur Ecke zu klären. Diese köpfte Elvedi auf Vorlage von Lars Stindl ins Tor. Nur zwei Minuten später überlupfte Marcus Thuram nach einem langen Ball Rönnow, köpfte den Ball dann aber aus schwierigem Winkel knapp über das Tor.

Nach der Pause hatten die Berliner weiter viel Mühe, Gefahr zu erzeugen. Fischer reagierte in der 59. Minute mit einem Dreifach-Wechsel. Kapitän Christopher Trimmel, Angreifer Sven Michel und Mittelfeldspieler Genki Haraguchi kamen - zunächst ohne große Wirkung. Aber auch die Gäste wurden kaum noch gefährlich. Dann flog Gladbach-Keeper Tobias Sippel an einer Halbfeldflanke von Diogo Leite vorbei. Der ebenfalls eingewechselte Behrens stieg in die Luft und wuchtete den Ball ins Tor. Der Stürmer hatte kurz darauf eine weitere Riesenchance, schoss aber über die Latte. Dann jubelten die Gastgeber, als Christopher Trimmel per Kopf traf. Doch der Treffer wurde wegen einer Abseitsstellung zurückgenommen. Schluss war aber nicht, mit der letzten Aktion schießt Doekhi die Berliner wieder an die Spitze.