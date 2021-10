Union-Stürmer Awoniyi vor Länderspiel-Debüt für Nigeria

Stürmer Taiwo Awoniyi vom 1. FC Union Berlin darf auf sein Debüt in Nigerias Fußball-Nationalmannschaft hoffen.

Wurde in Nigerias Nationalteam berufen: Taiwo Awoniyi von Union Berlin jubelt nach einem Treffer.

Der 24-Jährige wurde für die WM-Qualifikationsspiele am Donnerstag und Sonntag gegen die Zentralafrikanische Republik nachnominiert, teilte der Bundesligist mit. Am Sonntag hatte Awoniyi die Berliner mit seinen beiden Treffern zum 2:1-Sieg beim 1. FSV Mainz 05 geschossen. Der Angreifer ist mit fünf Saisontreffern bislang der erfolgreichste Torschütze der Berliner. Awoniyi spielte bereits in der U17, U20 und U23 für sein Heimatland Nigeria.