Verdacht auf Muskelfaserriss bei Gladbachs Stindl

Mönchengladbachs Lars Stindl traf in Oberachern zum zwischenzeitlichen 7:0.

«Wir müssen das MRT abwarten, aber es sieht nach Muskelfaserriss aus», sagte Gladbachs neuer Trainer Daniel Farke nach dem 9:1-Sieg seiner Mannschaft in der ersten DFB-Pokal-Runde gegen Oberligist SV Oberachern. Er gehe davon aus, dass Stindl «die eine oder andere Woche» fehlen wird, so Farke. Der 33-Jährige sei ein wichtiger Spieler und Ansprechpartner für ihn, so der Coach weiter. Die Verletzung sei ein «großer Wermutstropfen».

Stindl war bei der Partie in Freiburg nach 60 Minuten ausgewechselt worden. Kurz zuvor hatte der Offensivmann das zwischenzeitliche 7:0 erzielt. Ihr erstes Liga-Spiel in der neuen Saison bestreiten die Gladbacher am kommenden Samstag gegen die TSG 1899 Hoffenheim.