VfB Stuttgart mit 2:1 im Testspiel gegen Rostow

Nach zuletzt fünf sieg- und torlosen Bundesligaspielen gewann die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo durch zwei späte Treffer von Stürmer Alexis Tibidi (87. Minute) und Mittelfeldspieler Philipp Förster per Foulelfmeter (90.) mit 2:1 (0:1) gegen den russischen Erstligisten. Danil Glebow hatte Rostow zunächst in Führung gebracht (18.).

In der Partie feierte Stürmer Silas Katompa Mvumpa nach einer Corona-Pause seinen ersten Einsatz in der Stuttgarter Startelf, nachdem er zuletzt beim 0:2 in Freiburg nach gut einer Stunde eingewechselt worden war. Spielmacher Daniel Didavi gab nach einer Corona-Infektion und Knieproblemen in der zweiten Halbzeit sein Comeback.