Vor WM: Sommer-Einsatz weiter nicht möglich

Für den Schweizer Nationalkeeper Yann Sommer kommt es bis zum Start der Fußball-WM am 20. November in Katar zu einem Wettlauf mit der Zeit.

«Yann Sommer wird definitiv nicht zurückkehren», sagte Borussia Mönchengladbachs Trainer Daniel Farke zu den Einsatzchancen seines Torhüters am Dienstag beim VfL Bochum (20.30 Uhr). Sommer hatte sich am 18. Oktober beim 1:2-Pokal-Aus beim SV Darmstadt einen Bänderriss im Sprunggelenk zugezogen. Laut Farke besteht «eine gewisse Resthoffnung» auf eine Rückkehr Sommers am Freitag gegen Borussia Dortmund.

Davon unabhängig kündigte Farke vor dem Spiel am Dienstag «ein paar späte Entscheidungen» an. «Bei Nico Elvedi sieht es ganz gut aus. Er hat gestern individuell trainieren können. Wenn er die Einheit heute übersteht, wird er auch mit nach Bochum fahren», sagte Farke über Sommers Schweizer Nationalmannschaftskollegen, der beim 3:1 gegen den VfB Stuttgart krank gefehlt hatte.

Dafür ist ein Einsatz von Tony Jantschke, der Elvedi gegen die Schwaben in der Innenverteidigung vertreten hatte, fraglich. Der Routinier habe nach seinem ersten Startelf-Einsatz seit Januar «Belastungsreaktion» gezeigt.