Werder-Verteidiger Pieper fit für Köln-Spiel

«Bei Amos ist alles in Ordnung. Er wird morgen wieder mit der Mannschaft trainieren», sagte Werner.

Pieper (25) plagte sich zuletzt mit Problemen am Sprunggelenk herum. Ob der Neuzugang von Arminia Bielefeld in Köln allerdings auch von Beginn an spielt, ließ Werner offen. Ein Kandidat für die Position in der Dreierkette neben Marco Friedl und Milos Veljkovic ist auch Niklas Stark.

"Es werden nur Felix #Agu und Romano #Schmid fehlen. Bei allen anderen gehe ich davon aus, dass sie dabei sind. Auch Amos #Pieper wird morgen wieder mit der Mannschaft trainieren." #Werder | #KOESVW pic.twitter.com/7muyH8P8lh — SV Werder Bremen (@werderbremen) January 19, 2023

Insgesamt sieht Werner sein Team für den Neustart nach der langen WM-Pause gut gerüstet. «Ich bin mit dem Ablauf der Pause im Großen und Ganzen zufrieden», sagte der Werder-Coach. «Die Vorfreude ist groß. Es wird Zeit, dass es endlich wieder losgeht», sagte Werner. Die Bremer gehen als Tabellenneunter in den zweiten Saisonteil der Fußball-Bundesliga und haben aktuell vier Punkte mehr auf dem Konto als der 1. FC Köln auf Rang 13. Verzichten muss Werner auf die beiden verletzten Felix Agu und Romano Schmid.