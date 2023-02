Wunschlösung von Nagelsmann: Rechner neuer Torwarttrainer

Die Münchner hatten sich zuletzt zur großen Enttäuschung von Nationaltorhüter Manuel Neuer von Toni Tapalovic getrennt. Neuer hatte seinen Ärger in einem Interview zum Ausdruck gebracht und damit für viel Wirbel gesorgt.

FC Bayern verpflichtet Torwarttrainer Michael Rechner. — FC Bayern München (@FCBayern) February 8, 2023

Der 42-jährige Rechner war bei der TSG seit 2008 als «Koordinator Torwartspiel» für den gesamten Torwartbereich verantwortlich. Von 2015 an hatte er die Torhüter des Profiteams geleitet. Nagelsmann und Rechner arbeiteten in der gemeinsamen Zeit in Hoffenheim über einige Jahre eng zusammen.

«Mit dem Wechsel von Michael nach München geht hier nicht weniger als eine Ära zu Ende», sagte Hoffenheims Profifußball-Direktor Alexander Rosen. Bis auf Weiteres wird Alexander Stolz die TSG-Torwartgruppe trainieren. Dieser hatte Rechner immer wieder vertreten, wenn dieser bei der von Stefan Kuntz trainierten türkischen Nationalmannschaft weilte.