41 Jahre und 56 Tage: Joaquín ältester Torschütze

Seit Donnerstagabend ist der Spanier sogar der älteste Torschütze in der Geschichte der Europa League. Er war genau 41 Jahre und 56 Tage alt, als er beim 3:2-Erfolg gegen den bulgarischen Club Ludogorez Rasgrad das Tor zum zwischenzeitlichen 2:0 erzielte. Und wie er das tat. Am linken Strafraumeck nahm er den Ball mit der Sohle an, legte in sich kurz zurecht - und schlenzte ihn herrlich ins lange Eck. So als wäre er noch 18 Jahre jung.