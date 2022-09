Freiburg-Keeper Flekken kritisiert Europa-League-Ball

Torhüter Mark Flekken vom SC Freiburg kritisiert den Ball, mit dem in der Europa League gespielt wird.

Freiburgs Torwart Mark Flekken äußert Kritik am Spielball in der Europa League.

«Die Bälle werden dafür gemacht, damit viele Tore fallen», sagte er nach dem torlosen Remis der Breisgauer in der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach. «Der Ball flattert wesentlich mehr als der Bundesliga-Ball, wenn der Schütze ihn richtig trifft. Es ist kein Tankstellen-Ball, aber es sollen halt immer mehr und mehr Tore fallen. So werden die Bälle entwickelt.» Das mache es für die Torhüter schwieriger, sagte Flekken. «Aber wir entwickeln uns auch», sagte der Nationaltorwart der Niederlande.

Der Sport-Club hatte das Auftaktspiel der Europa League gegen Karabach Agdam am vergangenen Donnerstag mit 2:1 gewonnen. Bei Olympiakos Piräus in Athen geht es für die Mannschaft von Trainer Christian Streich am Donnerstag weiter.