Friedrich fehlt Union Berlin nach positiven Corona-Test

Wie der Club mitteilte, konnte der 25-Jährige kurzfristig nicht mit zum Spiel der Europa Conference League nach Rotterdam reisen und fehlt den Eisernen im Auswärtsspiel an diesem Donnerstag (18.45 Uhr/TV Now). Das positive Resultat wurde bei einer Testung am Dienstagabend festgestellt, nachdem zuvor Erkältungssymptome aufgetreten waren. Friedrich habe zu diesem Zeitpunkt keinen Kontakt mehr zu seinen Mitspielern gehabt, sagte Unions Kommunikationschef Christian Arbeit in der Niederlanden.

Union hatte zuvor am Dienstagmorgen prophylaktisch das ganze Team testen lassen, nachdem eine Corona-Infektion von Torjäger Wout Weghorst vom VfL Wolfsburg bekannt geworden war. Der Niederländer war am Sonntag positiv getestet worden, am Samstag hatte er im Spiel bei Union Berlin noch auf dem Rasen gestanden. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Fällen gibt, sei unklar und reine Spekulation, betonte Arbeit bei einer Pressekonferenz. Weitere positive Ergebnisse seien bei den Berlinern bislang nicht aufgetreten, alle anderen Profis konnten wie geplant mit in die Niederlande reisen.

Noch nicht geklärt ist, wie lange Friedrich nun in der Isolation bleiben muss. Dies werde mit dem Behörden noch geklärt, sagte Arbeit. «Er fehlt uns», sagte Trainer Urs Fischer zur Zwangspause seines Verteidigers. Wer ihn im dritten Gruppenspiel bei Spitzenreiter Feyenoord ersetzen wird, ließ der Schweizer offen. «Der Spieler, der seinen Platz einnimmt, wird seine Sache gut machen», sagte Fischer.