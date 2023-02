Schick gegen Monaco wieder in Leverkusens Kader

«Er fühlt sich besser und ist sicher im Kader», sagte Trainer Xabi Alonso am Tag vor dem Zwischenrunden-Spiel der Europa League am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) gegen die AS Monaco.

Ein Einsatz von Beginn an sei aber ausgeschlossen. «Wir brauchen natürlich Geduld», sagte der Spanier: «Er braucht Zeit, bis er wieder von Anfang an spielen kann. Aber die Möglichkeit ist groß, dass er für 20 oder 30 Minuten spielen kann.» Wie lange Tschechiens Fußballer des Jahres wirklich spiele, hänge auch vom Spielverlauf ab. Schick war zuletzt am 1. November im Einsatz, danach fehlte er wegen Leistenproblemen und zuletzt wegen Krankheit.

Alonso hofft auf ein gutes Ergebnis im Hinspiel

Die Europa League betrachtet Alonso nach dem Abstieg aus der Champions League aber nicht als Wettbewerb zweiter Klasse. «Es ist Europa. Und der Gegner fühlt sich an wie ein Champions-League-Gegner», sagte er über den Tabellendritten der französischen Ligue 1, in dessen Kader die drei Deutschen Alexander Nübel, Ismail Jakobs und Kevin Volland stehen. Volland spielte von 2016 bis 2020 in Leverkusen. Auch der Ex-Gladbacher Breel Embolo spielt für Monaco.

Alonso will «ein gutes Ergebnis, sodass wir im Rückspiel nicht auf ein Wunder angewiesen sind». Ziel sei es, möglichst weit zu kommen: «Wir wollen in Europa bleiben und möglichst viele europäische Abende in unserem Stadion erleben.»