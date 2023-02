FC Barcelona und Manchester United trennen sich 2:2

Im Zwischenrunden-Hinspiel der Europa League zwischen dem FC Barcelona und Manchester United geht es hoch her. Doch auch nach vier Toren kann sich kein Team einen klaren Vorteil verschaffen.

Der FC Barcelona und Manchester United haben sich in einem packenden Zwischenrunden-Hinspiel der Europa League ohne Sieger getrennt. Die Partie im Camp Nou endete 2:2 (0:0).

Marcos Alonso (50. Minute) und Raphinha (76.) trafen für den spanischen Spitzenclub um den früheren Bundesliga-Star Robert Lewandowski. Marcus Rashford (53.) und ein Eigentor von Joules Koundé (59.) hatten die Partie zwischenzeitlich zugunsten des englischen Rekordmeisters gedreht. Das Rückspiel findet am 23. Februar im Stadion Old Trafford statt.

Beide Mannschaften waren in der ersten Halbzeit nach dem Anpfiff sofort im Spiel. Dennoch gab es die erste klare Torchance für das Team aus Manchester erst in der 28. Minute. Wout Weghorst nutze seine gute Gelegenheit ebenso wenig wie Rashford kurze Zeit später (34.). Für Barcelona vergab Jordi Alba eine aussichtsreiche Chance (37.), er scheiterte an Man-United-Torhüter David de Gea.

Alonso traf nach einer Ecke per Kopf. Rashford gelang nach einem Doppelpass mit Fred drei Minuten später der Ausgleich. Raphinha rettete für die Katalanen das Remis, nachdem Koundé die mitgereisten englischen Fans auf einen Sieg hatte hoffen lassen.

Salzburg schlägt AS Rom, Juventus nur 1:1

In weiteren Zwischenrunden-Hinspielen gewann unter anderem RB Salzburg gegen die AS Rom mit 1:0 (0:0). Dem italienischen Rekordmeister Juventus Turin gelang hingegen gegen den FC Nantes nur ein 1:1 (1:0).

Indes konnte sich der FC Sevilla mit einem 3:0 (1:0) gegen die PSV Eindhoven in eine ideale Position für das Rückspiel in einer Woche bringen.