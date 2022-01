Das Herz des FC Bayern: Uli Hoeneß wird 70

Spieler, Manager und Präsident: Uli Hoeneß steht wie kein Zweiter für den Aufstieg des FC Bayern München. Am Mittwoch feiert der Münchner Patron seinen 70. Geburtstag. Wie Hoeneß tickt - und was er hinterlassen hat.

Das Faxgerät wird am Mittwoch wieder heißlaufen. Es steht in Bad Wiessee am malerischen Tegernsee und gehört Uli Hoeneß. Der langjährige Bayern-Profi, -Manager und -Präsident feiert am 5. Januar seinen 70. Geburtstag – und bis heute schätzt er es, wenn sich Journalisten per Fax bei ihm melden, um ein Telefonat zu erbeten.