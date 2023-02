„Tränen in den Augen“: Schalkes emotionaler Sieg im Keller-Kracher

So lange musste der FC Schalke 04 auf einen Sieg warten, im Abstiegskracher gegen den VfB Stuttgart war es am Samstagabend endlich so weit. Ein Traumtor, ein Towart-Patzer – Schalkes Coach Thomas Reis erlebte ein packendes Spiel. Nur einen Stuhl hätte er nicht gebraucht.

In der Veltins-Arena steht ein Klappstuhl, der nicht gebraucht wird. Mit großem Schalke-04-Logo auf dem Rücken tigert Coach Thomas Reis am Samstagabend durch seine Coachingzone. Unaufhörlich, von rechts nach links und wieder zurück. An den Sitzplatz neben Co-Trainer Markus Gellhaus ist 90 Minuten lang nicht zu denken, auch nicht in der Nachspielzeit, als Reis sich noch ein letztes Mal zum Publikum umdreht und es mit beiden Armen beschwört. Als Sekunden später der Schlusspfiff ertönt, geht ein Urschrei durch die Arena und Reis springt voller Freude über den Rasen. 2:1-Sieg gegen den VfB Stuttgart – endlich drei Punkte für das Schlusslicht der Fußball-Bundesliga.

„Ich glaube, danach hat ganz Schalke gelechzt“, sagte der 49-Jährige nach dem Spiel und meint damit nicht nur den Sieg, der die Königsblauen auf drei Punkte an seinen Ex-Club und Tabellenvorletzten VfL Bochum heranbringt. Nein, vor allem nach Treffern dürsteten Verein und Fans nach über 400 torlosen Minuten. „Wir haben uns endlich mal mit zwei schönen Toren belohnt“, sagte Reis.

Bülters Zaubertor zum 2:0

Bereits nach zehn Minuten erwischte Dominick Drexler eine Flanke von Stürmer Michael Frey mit dem Kopf und nickte zum 1:0 ein. Diesmal kein Abseits, kein Videoschiedsrichter – tatsächlich der erste Treffer seit der 1:6-Heimpleite gegen RB Leipzig vor beinahe fünf Wochen. Als Schalkes Spielmacher Rodrigo Zalazar sich kurz vor der Pause rechts außen durchtankte und Marius Bülter zauberhaft per Hackentor traf, wandelte die Arena zwischen Ungläubigkeit und Ekstase.

„Natürlich ist das ein tolles Gefühl, wenn man lange nicht getroffen hat“, sagte Bülter, der zuletzt am vierten Spieltag erfolgreich war und sein sehenswertes Tor bescheiden kommentierte: „Das war eine Sache von Millisekunden, das ist ja immer instinktiv. Anders war es, glaube ich, gar nicht möglich, den Ball aufs Tor zu bringen.“

Fährmann patzt – und bekommt Trost

Dass es nach der grundsoliden ersten Hälfte dann aber noch mal so eng wurde, lag nicht nur an grundveränderten Stuttgartern, sondern auch an einem dicken Schnitzer von S04-Keeper Ralf Fährmann, der einen Schuss von Borna Sosa durch die Arme flutschen ließ (63.). „Es tut mir leid für die Mannschaft. Da kann man sagen, dass ich nicht so gut aussah“, sagte Schalkes Urgestein, das jedoch nur drei Minuten später glänzend parierte, als Wataru Endo zum 2:2 einnicken wollte. Mehr als einmal stand das Spiel auf der Kippe. „Da war mein Eindruck, dass die Mannschaft wieder das Gefühl hatte, was verlieren zu können“, sagte Reis. „Letztendlich sind wir froh, dass wir das über die Bühne bekommen haben.“

Trost und aufbauende Worte für „Ralle“ Fährmann gab es nach Spielschluss nicht nur von den Teamkollegen, sondern auch von der Nordkurve. „Wir haben das Herz auf dem Platz gelassen und man hat gesehen, wie die Fans das honoriert haben“, sagte er. Und Teamkollege Tom Krauß verriet: „Ich hatte eine extreme Gänsehaut. Ich habe auch bei Ralle und anderen gesehen – da sind ein, zwei Tränen geflossen. Das nimmt uns schon mit, wir sind froh, dass die Fans so hinter uns stehen.

Es warten die Wochen der Wahrheit

Aus Schalker Sicht war der Sieg der Start in die Wochen der Wahrheit. Bis Mitte April treffen die Königsblauen auf sämtliche Konkurrenten im Abstiegskampf, weiter geht’s am Samstag mit dem nächsten Keller-Kracher beim Derby in Bochum. „Das wird ein ähnlich wichtiges Spiel. Wir wissen, dass wir noch nichts erreicht haben. Aber wir sind wieder in Schlagdistanz“, sagte Bülter und Krauß schickte schon mal eine Kampfansage ins gerade mal 14 Kilometer entfernte Ruhrstadion: „Ich bin ein Spieler, der sowas liebt. Ich bin bereit und freue mich auf jedes Spiel – besonders auf die nächsten Wochen“, sagte er mit Blick auf die Partie beim VfL Bochum, der sich wohl nur um eines keine Sorgen machen muss: die richtige Sitzgelegenheit für den Gäste-Coach.