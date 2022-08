Andries Jonker wird Trainer der Oranje-Frauen

Der 59-Jährige sei bis zur Europameisterschaft 2025 als Bondscoach der Oranje-Frauen verpflichtet worden, teilte der niederländische Verband KNVB mit. Am 6. September steht das WM-Qualifikationsspiel in Utrecht gegen Island an.

Der einstige Assistenztrainer von Louis van Gaal bei Bayern München und beim FC Barcelona war 2001 bereits Interims-Coach der Oranje-Frauen. Jonker ist Nachfolger des Briten Mark Parsons, von dem sich der KNVB nach enttäuschenden Leistungen bei der Frauenfußball-EM in England getrennt hatte. Die Niederlande, 2017 noch Europameisterinnen, schieden bereits im Viertelfinale gegen Frankreich aus.

Vor allem mit Blick auf die WM-Qualifikation musste kurzfristig Ersatz für Parsons gefunden werden. Zu seinem neuen Job sagte Jonker laut KNVB-Mitteilung: «Wir haben ambitionierte Ziele, aber auch enorm viel Qualität und Talent und können daraus für die WM 2023 schöpfen.»