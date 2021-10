DFB-Fußballerinnen in WM-Qualifikation ohne Oberdorf

Oberdorf, die in der Bundesliga bei der ersten Saisonniederlage gegen die TSG 1899 Hoffenheim (1:2) ein Eigentor erzielt hatte, musste wegen Schulterbeschwerden absagen. Für die Defensivspielerin wurde die Hoffenheimerin Fabienne Dongus nachnominiert, wie der Deutsche Fußball-Bund am Sonntag mitteilte.

Die DFB-Auswahl trifft sich am Montag mit 23 Spielerinnen in Düsseldorf zur Vorbereitung auf die Partien am Donnerstag (ab 18.00 Uhr MESZ/live auf sportschau.de) in Tel Aviv und am Dienstag (26. Oktober/ab 16:05 Uhr/live in der ARD) in Essen.