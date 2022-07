DFB-Spielmacherin Sara Däbritz mit muskulären Beschwerden

Die Auswahl von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg trifft am Freitag (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) im ersten Gruppenspiel auf Dänemark. Der Rest der Mannschaft absolvierte eine weitere Einheit auf dem Gelände des Grasshoppers Rugby Football-Clubs in London-Brentford. Däbritz war als Letzte zur Turniervorbereitung in Herzogenaurach zur Mannschaft gestoßen, weil die Saison in Frankreich länger dauerte. Die frühere Bayern- und Freiburg-Spielerin wechselt in diesem Sommer von Paris Saint-Germain zum Champions-League-Sieger Olympique Lyon.