Empfang für «Lionesses» in London geplant

Mit einem großen Empfang auf dem berühmten Trafalgar Square in London werden die englischen Fußballerinnen für ihren Sieg bei der Europameisterschaft gefeiert.

An der Party im Herzen der britischen Hauptstadt am Montag können bis zu 7000 Fans teilnehmen, teilte das Sportministerium mit. Der Platz werde um 11.00 Uhr (Ortszeit, 12.00 Uhr MESZ) geöffnet. Auch die BBC werde die Feier von 13.40 Uhr (MESZ) an übertragen.

Der EM-Titel der «Lionesses» werde für den Frauenfußball im Land wie ein Turbo wirken, sagte der Chef des englischen Fußballverbands FA, Mark Bullingham der BBC. «Die vergangenen Jahre waren unglaublich. Wir haben wirklich viel investiert, und die Lionesses haben die Chance genutzt und etwas Unglaubliches geschafft», sagte Bullingham. «Es gibt keinen Grund, warum wir nicht genauso viele Mädchen haben sollen, die (Fußball) spielen, wie Jungs, und es wird eine neue Generation von Spielerinnen inspirieren», sagte der FA-Boss. «Wir haben uns seit Jahren auf diesen Moment vorbereitet.» Landesweit stünden Clubs bereit, um Mädchen aufzunehmen. Zudem habe der Verband in Schulen investiert und fußballerische Entwicklungsmöglichkeiten für Mädchen geschaffen.