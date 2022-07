Ersatztorhüterin Schult wieder auf dem Trainingsplatz

Die 31-Jährige vom VfL Wolfsburg, die nach der Fußball-Europameisterschaft zum Angel City FC in die USA wechselt, absolvierte am Sonntag in Brentford allerdings nur eine eingeschränkte Übungseinheit.

Schult hatte beim 2:0 des deutschen Teams im Viertelfinale gegen Österreich gefehlt. Die DFB-Frauen hatten deshalb in Ann-Katrin Berger vom FC Chelsea nur eine Ersatztorhüterin auf der Bank. Merle Frohms stand zwischen den Pfosten und blieb dabei auch im vierten Turnierspiel ohne Gegentor. Der Rekord-Europameister spielt am 27. Juli (21.00 Uhr MESZ/ZDF und DAZN) in Milton Keynes gegen Frankreich um den Einzug ins EM-Endspiel am 31. Juli in Wembley.