Ex-Weltmeisterin Angerer glaubt an deutsche Fußballerinnen

Die frühere deutsche Weltklasse-Torhüterin Nadine Angerer (44) traut den deutschen Fußballerinnen bei der heute beginnenden WM in Australien und Neuseeland ein «sensationelles Turnier» zu.

«Die Mannschaft ist jung, hungrig, spielt aber schon seit vielen Jahren zusammen. Ich glaube, wenn es darauf ankommt, zeigen sie die typischen deutschen Tugenden. Das ist eine Turniermannschaft mit super viel Talent», sagte Angerer in einem Interview des Weltverbandes FIFA.

Die frühere Weltfußballerin hat mit Blick auf das Turnierende am 20. August in Sydney ein Wunschfinale: «Ich hoffe natürlich persönlich auf ein Endspiel Deutschland gegen die USA.» Die zweimalige Weltmeisterin, fünffache Europameisterin und dreimalige Olympia-Dritte hatte im August 2015 ihre Karriere beim US-Club Portland Thorns FC beendet, seit 2016 ist sie dort Torwarttrainerin. Mit Turbine Potsdam gewann sie unter anderem zweimal die deutsche Meisterschaft.

Am kommenden Montag steht in Melbourne gegen Marokko die erste Aufgabe für das deutsche Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg in der Vorrunde an. Die weiteren Gegner in Gruppe H sind Kolumbien, das am 30. Juli in Sydney auf das DFB-Team wartet, und zum Abschluss Südkorea.

«Deutschland ist ganz klar der Favorit, aber man soll Mannschaften nicht unterschätzen», sagte Angerer, die vier Top-Kandidaten auf den WM-Titel hat: «Wir haben hier die typischen Favoriten, die USA, Deutschland ganz klar, natürlich auch Spanien, England. Dann wird man sehen, wie sich die Mannschaften während des Turniers schlagen.»