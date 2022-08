Fußball-Frauen bei öffentlichem Training gefeiert

Rund 2000 Fans begrüßten die DFB-Auswahl beim öffentlichen Training in Frankfurt mit herzlichem Applaus. «So etwas habe ich noch nicht erlebt», sagte Kapitänin Alexandra Popp zu Beginn der Übungseinheit. «Danke, dass ihr alle hier seid.»

Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg muss zum Abschluss der WM-Qualifikation am kommenden Samstag in der Türkei und am nächsten Dienstag in Bulgarien antreten. Mit 21 Punkten führt der EM-Zweite die Gruppe H vor Serbien (18) an und benötigt nur noch einen Sieg, um das Ticket aus eigener Kraft zu lösen. Die Endrunde findet vom 20. Juli bis 20. August 2023 in Australien und Neuseeland statt.