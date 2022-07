Gwinn und Freigang vor Auftakt: «Sehr gute Energie im Team»

EM in England

Das Duo zeigte sich bei einer gemeinsamen Pressekonferenz im Londoner Stadtteil Brentford optimistisch und bestens gelaunt. «Es herrscht einfach pure Vorfreude. Wir haben eine sehr, sehr gute Energie bei uns im Team», sagte die 23 Jahre alte Gwinn vom FC Bayern München.

Der Anspruch einer deutschen Nationalmannschaft sei es immer, «um den Titel mitzuspielen» - auch wenn sie nicht zum Kreis der Topfavoriten gehöre. Die Spielerinnen seien hochmotiviert und würden sich freuen, «Werbung für unseren Fußball zu machen», so Gwinn weiter.

«Unser Bestes geben wir sowieso immer»

Stürmerin Freigang von Eintracht Frankfurt findet es «eigentlich ganz cool, dass nicht jeder mit uns rechnet. Das Wichtigste ist, dass wir überzeugt sind von unserer eigenen Qualität - und das sind wir auf jeden Fall», sagte die 24-Jährige. «Wir wissen, dass wir mit der Mannschaft alles holen können und wollen. Unser Bestes geben wir sowieso immer.»

Gwinn hatte zum Auftakt der WM 2019 in Frankreich das Siegtor zum 1:0 gegen China erzielt. «Klar, das war etwas ganz, ganz Besonderes. Man hofft einfach, dass das wieder der Fall sein kann», sagte sie und ergänzte mit Blick auf Freigang: «Wenn's bei mir nicht klappt, dann vielleicht bei Laura.»

Während Gwinn als Außenverteidigerin vor dem Spiel des Rekord-Europameisters gegen Dänemark am 8. Juli (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) als gesetzt gilt, hat sich Freigang mit ihrer Rolle als Joker bereits angefreundet: «Mir ist klar, dass ich im ersten Spiel nicht von Anfang an spielen werde. Wenn ich Minuten bekomme, will ich auch alles reinhauen. Ich nehme meine Rolle als Unterstützerin sehr, sehr ernst.»