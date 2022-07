Internationale Pressestimmen zum EM-Finaleinzug Deutschlands

Die deutschen Fußballerinnen sind ins Endspiel der Europameisterschaft in England eingezogen.

Turnier in England

Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg setzte sich im Halbfinale in Milton Keynes mit 2:1 (1:1) gegen Frankreich durch und trifft nun am Sonntag im Wembley-Stadion auf Gastgeber England.

Dazu schreiben Zeitungen in Frankreich und weiteren Ländern:

«L'Équipe»

«Popp top, Périsset abwesend (...) Die deutsche Kapitänin war mit Spannung erwartet worden und enttäuschte nicht. Mit einem Doppelpack, ihrem fünften und sechsten Treffer in dem Turnier, bestätigte Popp die Bandbreite ihres immensen Talents. Perfekt begleitet wurde sie dabei von Huth, die bei beiden deutschen Treffern die entscheidende Passgeberin war.»

«Libération»

«Die Französinnen bestehen den deutschen Crash-Test im Halbfinale nicht. Mit ihrem Doppelpack war die deutsche Stürmerin Alexandra Popp deren Peinigerin.»

«Le Monde»

«Deutschland beendet Frankreichs Traum vom Finale. (...) Der Sommertraum vom ersten internationalen Titel ihrer Geschichte wurde von Deutschland im Halbfinale der EM ausgelöscht. (...) Den Namen Alexandra Popp werden die Französinnen von diesem Turnier noch lange in Erinnerung behalten.»

«Le Figaro»

«Der blaue Traum vom ersten Finale ist ausgeträumt. (...) Wie schon bei der WM 2011 oder den Olympischen Spielen 2012 stolperten die Französinnen nur einen Schritt von einem großen internationalen Finale entfernt. In einer Partie, die ihnen paradoxerweise gerade dann entglitt, als Deutschland am meisten in Schwierigkeiten zu sein schien. Ein grausames Szenario.»

«Les Dernières Nouvelles d’Alsace»

«Und am Ende gewinnt Deutschland. Während es den Männern seit einigen Jahren gelungen ist, mit diesem alten Sprichwort aufzuräumen, müssen die französischen Fußballerinnen sich noch gedulden.»

«Aftonbladet» (Schweden)

«Alexandra Popp ist auf dem Weg, die große Königin der EM zu werden.»

«Expressen» (Schweden)

«Nicht einmal ein Eigentor der Torhüterin konnte Deutschland stoppen. Alexandra Popp wurde zur großen Heldin des Spiels, als Frankreich mit 2:1 besiegt wurde. Jetzt wartet ein Klassiker gegen England im Finale.»

SVT (Schweden)

«Deutschland ist bereit für das EM-Finale in Wembley. Das ist Alexandra Popp zu verdanken, die sich nun in die Geschichtsbücher eingetragen hat.»

DR (Dänemark)

«Endrunden rufen nach großen Spielerinnen und großen Nationen. Es werden die Besten gegen die Besten sein, wenn England und Deutschland in Wembley aufeinandertreffen.»