«Ist ein Traum»: Eintracht-Frauen heiß auf Duell mit Ajax

Eintracht Frankfurts Frauen fiebern nach dem erfolgreichen Auftakt dem Finale um den Einzug in die nächste Champions-League-Qualirunde entgegen.

Eintracht Frankfurt trifft im Finale um den Einzug in die nächste Champions-League-Runde auf Ajax Amsterdam.

«Wir sind ins Finale eingezogen, deshalb bin ich mega glücklich. Jetzt heißt es, zu regenerieren und am Sonntag ein tolles Finale gegen Ajax Amsterdam zu spielen», sagte Trainer Niko Arnautis vor dem Aufeinandertreffen am Sonntag (13.00 Uhr/EintrachtTV). «Eintracht Frankfurt gegen Ajax Amsterdam in der Champions League – das ist doch ein Traum!», sagte Arnautis nach dem 2:0 gegen den dänischen Gastgeber Fortuna Hjørring freudig.

Ajax hatte zuvor am Donnerstag Kristianstads DFF aus Schweden mit 3:1 besiegt. Nur der Gewinner des Mini-Turniers kommt weiter. «Es ist schon ein sehr cooles Gefühl, das erste Spiel im Adler-Trikot in der Champions League gewonnen zu haben und jetzt im Finale der ersten Runde gegen Ajax zu stehen», sagte Sportdirektor Siegfried Dietrich. Diese Premiere mache Hunger auf mehr. «Wir wollen unbedingt den nächsten Schritt gehen und in die Playoffs einziehen», stellte Dietrich klar.