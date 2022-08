Knieprobleme: Gwinn sagt WM-Qualifikationsspiele ab

Wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte, sind anhaltende Kniebeschwerden der Grund für die Absage. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg habe vorerst auf eine Nachnominierung verzichtet.

Die DFB-Auswahl bestreitet ihre abschließenden beiden Spiele in der Qualifikation für die WM 2023 in Australien und Neuseeland am 3. September (ab 14.45 Uhr/ZDF) in der Türkei und am 6. September (ab 18.30 Uhr MESZ/ARD One) in Bulgarien. Der Kader umfasst noch 23 Spielerinnen.

Der deutsche EM-Zweite führt die Qualifikationsgruppe H mit drei Punkten Vorsprung vor Serbien an. Nur der Tabellenerste qualifiziert sich direkt für die vom 20. Juli bis 20. August 2023 in Ozeanien stattfindende WM.