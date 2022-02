Nächster Ausfall für DFB-Frauen: Sjoeke Nüsken mit Corona

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat in Sjoeke Nüsken von Eintracht Frankfurt einen weiteren Ausfall für den Arnold Clark Cup der Fußballerinnen in England.

Die vielseitig einsetzbare 21-Jährige fehlt bei dem Vier-Nationen-Turnier wegen eines positiven Coronatests, wie der DFB am Montag mitteilte. Das deutsche Team startet am Donnerstag (15.30 Uhr/ARD-Livestream) in Middlesbrough gegen Spanien.

Nächster Gegner ist am Sonntag in Norwich Olympiasieger Kanada, am 23. Februar geht es in Wolverhampton gegen England. Eine Nachnominierung werde derzeit noch geprüft, hieß es beim Deutschen Fußball-Bund. Voss-Tecklenburg hat bereits eine ganze Reihe von Spielerinnen, die bei der Generalprobe für die EM im Juli ebenfalls in England fehlen: unter anderem Kapitänin Alexandra Popp, Ersatzkeeperin Almuth Schult, Svenja Huth, Lena Lattwein (alle VfL Wolfsburg), Marina Hegering (FC Bayern München), Spielmacherin Dzsenifer Marozsan (Olympique Lyon) und Melanie Leupolz (FC Chelsea).