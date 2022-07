Nationalspielerin Gwinn: Fernbeziehung ins unbekannte Meppen

Nationalspielerin Giulia Gwinn in Aktion.

«Wir haben uns in Freiburg kennengelernt. Und ich kann mich noch daran erinnern, als er mir sagte, dass er nach Meppen geht», sagte die Abwehrspielerin des FC Bayern München im Interview der «Bild am Sonntag». «Ich wusste erst gar nicht, wo das liegt. Ich war richtig erschrocken, dass es fast Holland war.»

Der 24 Jahre alte Frommann spielte in der vergangenen Saison beim Drittligisten SV Meppen. Er hatte auch schon Einsätze für die deutsche U20-Nationalmannschaft. Die 23-Jährige Gwinn gehört zum deutschen Aufgebot für die am Mittwoch in England beginnende Europameisterschaft. Beide spielten einst beide beim SC Freiburg.

Gwinn hat bei Instagram mehr als eine Viertelmillion Follower und gilt als eine der populärsten deutschen Fußballerinnen. Torhüterin Almuth Schult hatte sie einst in einem Interview als «die Hübscheste» in der DFB-Auswahl bezeichnet. «Die Sprüche, dass ich die Hübscheste bin, kommen noch heute im Mannschaftskreis», sagte Gwinn. «Aber es meint keine böse, und es gibt ja deutlich schlimmere Bezeichnungen oder Spitznamen. Dann bin ich doch gern "die Hübscheste".»