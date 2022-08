Nationaltorhüterin Berger erneut an der Schilddrüse erkrankt

London (dpa)

Fußball-Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger ist erneut an der Schilddrüse erkrankt. «Ich wollte meine Fans direkt darüber informieren, dass nach vier Jahren ohne Krebs leider ein Rezidiv in meiner Schilddrüse festgestellt wurde», schrieb die 31-Jährige auf der Webseite ihres Clubs FC Chelsea in London und bei Instagram.

Von dpa