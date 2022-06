Norweger Straus neuer Trainer der Bayern-Frauen

der 46-Jährige kommt vom norwegischen Meister Sandviken TF/SK Brann, den er 2021 zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte zum Titel geführt hat. Über die Vertragslaufzeit in München machten die Bayern keine Angaben.

Straus folgt auf Jens Scheuer, von dem sich der Club nach der enttäuschenden Vorsaison getrennt hat. Die Bayern-Frauen mussten sich als Bundesliga-Zweiter nicht nur in der Meisterschaft dem VfL Wolfsburg geschlagen geben, sondern kassierten im DFB-Pokal-Halbfinale ein 1:3 gegen den Dauerrivalen. In der Bundesliga setzte es gar ein 0:6 in Wolfsburg. In der Champions League scheiterten die Münchnerinnen im Viertelfinale an Paris Saint-Germain.

«Als Teil eines großen Clubs wie dem FC Bayern muss es immer unser Ziel sein, jeden Wettbewerb zu gewinnen, an dem wir teilnehmen», sagte Straus am Montag. Der neue Münchner Trainer, der mehrere Jahre Cheftrainer der norwegischen U23- und U19-Frauen-Nationalmannschaft war, wird am 18. Juli mit seiner Mannschaft in die Saisonvorbereitung starten.