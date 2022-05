Schult erwartet Pokalfinale auf «Messers Schneide»

«Von den sieben Pokalfinals, die ich bis jetzt gespielt habe, war nur eines eine klare Angelegenheit», sagte die 31-Jährige der «Wolfsburger Allgemeinen Zeitung». Alle bisherigen Endspielbegegnungen seien auf «Messers Schneide eng» gewesen.

Am 28. Mai (16.45 Uhr/ARD) findet das Finale des DFB-Pokals der Frauen in Köln statt. Schult zeigte sich überrascht darüber, dass «dieses Finale immer so spannend ist, egal gegen welchen Gegner wir spielen, auch gegen vermeintlich schwächere Teams». 2014/15 setzte sich der VfL mit 3:0 gegen Potsdam durch. In der vergangenen Saison besiegte der aktuelle Pokalsieger Eintracht Frankfurt mit 1:0 nach Verlängerung. Schult wird in der neuen Saison in die USA zu Angel City wechseln.