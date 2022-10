Wolfsburgerin Rauch positiv auf Corona getestet

Damit wird die 26 Jahre alte Abwehrspielerin in der Bundesligapartie gegen Turbine Potsdam am Samstag (13.01 Uhr/MagentaSport) und möglicherweise auch in der kommenden Woche zum Auftakt der Champions-League-Gruppenphase gegen SKN St. Pölten (Donnerstag, 18.45 Uhr/DAZN) fehlen.

Beim 2:1 des DFB-Teams gegen Frankreich am vergangenen Freitag in Dresden spielte Rauch auf der linken Abwehrseite und bereitete den ersten Treffer ihrer VfL-Clubkollegin Alexandra Popp vor.