Die aktuelle Diskussion rund um den FC Chelsea und seinen Besitzer Roman Abramowitsch hat auch eine positive Seite. So sieht es zumindest Dietrich Schulze-Marmeling. Der bekannte Fußballbuch-Autor aus Altenberge war in der Nacht zu Donnerstag zu Gast in der ZDF-Show „Markus Lanz“ und informierte gemeinsam mit dem Ex-Chelsea-Profi Sebastian Kneißl und der London-Korrespondentin Diana Zimmermann über die aktuelle Situation rund um den Oligarchen-Club aus der britischen Hauptstadt. „Das aktuelle Geschehen macht mir Hoffnung, dass die Diskussion um das viele schmutzige Geld im Fußball nun intensiver als zuvor geführt wird“, sagt Schulze-Marmeling und fügt an: „Der Fußball hat den Autokraten die Tür geöffnet.“

Die zweifelhafte Geschichte rund um Abramowitsch sei auch nicht neu, das Modell des FC Chelsea nicht einzigartig. „Es gibt durchaus schlimmere Menschen in der Premier League als noch Herrn Abramowitsch. Wenn ich da an die Saudis oder die Eigentümer aus Abu Dhabi denke, da finde ich die aktuelle Situation etwas bigott“, sagt Schulze-Marmeling.

"Fans in England ticken anders"

Im Gespräch mit unserer Zeitung sagt der 65-jährige Altenberger, dass die Fans in England ohnehin etwas anders ticken würden. In Deutschland seien die Schalke-Fans froh, dass sie Gazprom jetzt los sind. „In England hingegen rufen die Newcastle-Fans jetzt im Spiel gegen Chelsea ‚Wir sind reicher als ihr‘. Und das einen Tag nachdem in Saudi Arabien mal eben 81 Menschen hingerichtet wurden. Es ist den Fans dort offenbar einfach egal, woher das Geld für ihren Verein kommt. Hauptsache es kommt.“

Ohnehin sei das finanzielle Niveau des europäischen Spitzenfußballs sehr abhängig von „schmutzigem Geld“. Dietrich Schulze-Marmeling glaubt, dass der Fußball auch gut ohne dieses Geld auskommen würde. „Ich denke, dass das finanzielle Niveau ohne die Gelder sinken würde, aber ich glaube nicht, dass die Profi-Fußballer dann vor den Arbeitsagenturen Schlange stehen würden“, sagt er und fügt an: „Es gibt immer noch Menschen, die moralische Werte mit dem Fußball verbinden.“