Hertha verleiht Alderete nach Valencia

Fußball-Bundesligist Hertha BSC verleiht Omar Alderete für die kommende Spielzeit an den FC Valencia. Für den Abwehrspieler kann zudem nach der Spielzeit eine Kaufoption für den Verteidiger greifen, teilte Hertha mit.

«Omar ist mit dem Wunsch an uns herangetreten, in die Primera División wechseln zu können. Diesem Wunsch haben wir entsprochen», wird Fredi Bobic, Geschäftsführer Sport, auf der Internetseite des Vereins zitiert.

Der Nationalspieler aus Paraguay, der sich nach der Copa America noch im Urlaub befindet, kam im Oktober 2020 vom FC Basel nach Berlin. Insgesamt absolvierte der 24-Jährige 17 Bundesligaspiele, wurde aber in der Rückrunde von Marton Dardai immer häufiger auf die Bank verdrängt.

Am Montag hat Hertha zudem noch einen hochkarätigen Testspielgegner erhalten. Die Mannschaft von Trainer Pal Dardai trifft im Rahmen des zweiten Trainingslagers im österreichischen Leogang auf den FC Liverpool. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp bereitet sich ebenfalls in Österreich auf die Saison vor. Beide Mannschaften spielen am 29. Juli im Tivoli Stadion Tirol in Innsbruck (20:20 Uhr/ServusTV) gegeneinander.