Kommentar: Große Fortschritte der DFB-Frauen – aber nichts überfrachten bitte!

Spannung, Intensität, Drama – das EM-Finale bot zumindest bis zum englischen Siegtor alles, was das Fußballherz begehrt. Erst danach wurde es etwas schmutzig, die Gastgeberinnen gaben sich abgezockt, ließen kein Fußballspiel mehr zu und wurden mit nur zwei Nachspielminuten "belohnt". Die deutschen Damen blieben glücklos. Sie mussten Torjägerin Alexandra Popp ersetzen, waren in 120 Minuten nicht schlechter, wehrten sich nach weiteren Ausfällen tapfer – und werden vielleicht am Montag oder Dienstag realisieren, was sie geschafft haben.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch