Länderspiele nur im Livestream, Frauenfußball gerät ins Abseits

Münster

Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft nimmt ab dem 17. Februar an einem Vorbereitungsturnier auf die EM im Sommer teil. Die Partien aber werden nicht im Fernsehen gezeigt, sondern nur im Livestream der Öffentlich-Rechtlichen. Warum das so ist und was die Beteiligten davon halten.



Von Jonas Austermann