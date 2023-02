Lewandowski trifft bei nächstem Barça-Sieg

Die Katalanen gewannen auswärts bei Betis Sevilla mit 2:1 (0:0). Der Brasilianer Raphinha (65. Minute) und Lewandowski (80.) erzielten die Treffer für die Gäste. Ein Eigentor von Barças Jules Koundé (85.) machte die Partie in den Schlussminuten noch einmal spannend.

Barcelona ist nun schon seit 14 Pflichtspielen ungeschlagen. Die bislang letzte Niederlage kassierte der Club beim 0:3 in der Champions League gegen Bayern München am 26. Oktober des vergangenen Jahres. Mit dem Sieg gegen Betis Sevilla beträgt der Vorsprung auf Verfolger Real Madrid acht Punkte. Die Königlichen um Ex-Nationalspieler Toni Kroos treten am Donnerstagabend (21.00 Uhr/DAZN) gegen den FC Valencia an.