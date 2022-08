Lewandowski trifft erstmals für den FC Barcelona

San Sebastián (dpa)

Weltfußballer Robert Lewandowski ist beim FC Barcelona auch in der Torschützenliste der spanischen Primera División angekommen. Der am ersten Spieltag noch glücklose Ex-Bayern-Profi traf bei Real Sociedad San Sebastián mit dem linken Fuß bereits nach 44 Sekunden und dann in der 68. Minute zum zweiten Mal - jetzt mit dem rechten Fuß.

Von dpa