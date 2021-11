Matthäus: Flick begeistert wie 1990 Beckenbauer

«Wenn die Begeisterung, die jetzt schon wieder gut erkennbar ist, während der nächsten Weltmeisterschaft noch viel ausgeprägter sein wird und mit jedem Sieg größer wird, dann wird das die Spieler auch in Katar erreichen und sie zu Höchstleistungen antreiben», schreibt der 60-Jährige in seiner Sky-Kolumne. «So ging es auch uns 1990 in Italien, als wir in jedem Telefonat oder in den Medien mitbekamen, wie die Hoffnung und der Glaube an das Team in der Heimat permanent stieg», erinnert sich Matthäus.

«Hansi erinnert mich an Franz»

Und noch etwas lässt ihn an seine damalige Zeit als Kapitän der Weltmeister-Elf denken. «Ich wage einen großen Vergleich und sage: Hansi erinnert mich an Franz. So wie wir 1990 Franz Beckenbauer an den Lippen hingen, wenn er zu uns sprach, so habe ich das Gefühl, dass auch diese Spieler-Generation gebannt zuhört, wenn Hansi zu ihr spricht. Alle mögen ihn, alle sind von ihm begeistert, alle laufen auch für ihn, um ein Spiel zu gewinnen.»

Es seien nicht nur die Spieler, die Flick vom FC Bayern kenne und die zusammen Geschichte geschrieben haben. «Es sind auch die Jungs aus Wolfsburg, Manchester, Dortmund oder Freiburg», ist Matthäus überzeugt. «Sie haben Freude, Spaß, sind zufrieden, und Hansi scheint seine Lebens-Aufgabe gefunden zu haben. Er möchte ein Wohlfühl-Umfeld, und das hatte er am Schluss bei Bayern nicht mehr.»