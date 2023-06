Messi für Freundschaftsspiel in Peking eingetroffen

Chinesische Fußball-Fans haben Lionel Messi in Peking einen begeisterten Empfang bereitet.

Bestreitet mit Weltmeister Argentinien ein Freundschaftsspiel in China: Lionel Messi.

Auf Online-Videos chinesischer Medien ist zu sehen, wie der 35-jährige Argentinier aus einem Privatflugzeug steigt und von jubelnden Fans begrüßt wird. Der Weltmeister bestreitet in der chinesischen Hauptstadt am Donnerstag mit der argentinischen Nationalmannschaft ein Freundschaftsspiel gegen Australien.

Erst vor wenigen Tagen hatte Messi bestätigt, dass er nach zwei Jahren bei Paris Saint-Germain in die nordamerikanische Liga MLS zu Inter Miami wechseln wird. Eine Rückkehr zu seinem finanziell angeschlagenen langjährigen Club FC Barcelona war nicht zustande gekommen. Ein Wechsel nach Saudi-Arabien kam offenbar nicht infrage.

Der siebenmalige Weltfußballer ist insgesamt zum siebten Mal in China, wo er eine riesige Fan-Gemeinde hat. Fußball ist in der Volksrepublik sehr beliebt und wurde in den vergangenen Jahren auch von der Regierung aktiv gefördert. Die Nationalmannschaft kann bislang allerdings nur wenige Erfolge vorweisen.