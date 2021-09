Nagelsmann: Lucas Hernandez «voll da» und vor Comeback

FC Bayern Münchens Innenverteidiger Lucas Hernandez steht nach einer auskurierten Knieverletzung vor der Rückkehr in die Mannschaft des Fußball-Bundesligisten.

Der Franzose mache einen «sehr guten Eindruck» und sei auch körperlich wieder «voll da», bestätigte Trainer Julian Nagelsmann in einem Youtube-Livestream des Rekordmeisters am Montagabend. «Gegen Leipzig oder Barcelona werden wir ihn dann hoffentlich, wenn bis dahin alles gut geht, wieder auf dem Platz sehen», prognostizierte Nagelsmann. Für beide Spiele sei es noch zu früh.

Hernandez hatte diesen Sommer bei der Europameisterschaft mit Frankreich einen Innenmeniskuseinriss im Knie erlitten, der ihn rund zwei Monate außer Gefecht setzte. «Die Verletzung ist auskuriert», verkündete der Bayern-Coach nun. Dem Franzosen fehle lediglich noch ein wenig der Rhythmus.

Eine Rückkehr von Hernandez im Top-Duell mit RB Leipzig am Samstag (18.30 Uhr/Sky) rückt umso näher, nachdem Teamkollege Dayot Upamecano angeschlagen von der französischen Nationalmannschaft zurückgekehrt war. Nach Corentin Tolisso hat sich nun auch Kingsley Coman bei der Équipe Tricolore an der Wade verletzt.

Für Ex-Leipzig-Trainer Nagelsmann könnte die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte unangenehm werden. «Ich habe etwas die Sorge, dass mich die Leipzig-Fans nicht ganz so freudig empfangen werden, weil sie den Wechsel nicht so verstanden haben», sagte der 34-Jährige und hofft, dass sich die Pfiffe «auf ein Mindestmaß» beschränken.